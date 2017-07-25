Суд признал банкротом экс-губернатора Новгородской области Михаила Прусака

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Новгородской области признал банкротом бывшего губернатора Новгородской области Михаила Прусака, который руководил регионом с 1991 по 2007 год, открыта процедура реализации его имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Россельхозбанк потребовал признать Прусака банкротом в декабре 2016 года. Суд в марте признал требование банка обоснованным и ввел в отношении Прусака начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Суд включил задолженность перед Россельхозбанком в размере около 275 миллионов рублей в реестр требований кредиторов Прусака.

Задолженность экс-губернатора возникла по трем мировым соглашениям, утвержденным Ленинским судом города Кирова, по условиям Прусак и ряд других ответчиков обязались погасить сумму долга перед Сбербанком. Позже крупнейший российский банк уступил права взыскателя по исполнительным листам Россельхозбанку.

За время процедуры реструктуризации Россельхозбанк подал к Прусаку еще несколько требований на общую сумму свыше 6,1 миллиарда рублей. Обоснованность этих претензий суд пока не рассмотрел.

В августе 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении губернаторских полномочий Прусака, который руководил регионом около 16 лет, на тот момент Прусаку было 47 лет.