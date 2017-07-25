В Подмосковье в ДТП с автобусом и фурой пострадали семь человек

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Двое детей и пятеро взрослых пострадали, по предварительным данным, при столкновении автобуса с грузовой машиной на федеральной трассе М-2 "Крым" в Московской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Возле Щербинки автобус номер 68 столкнулся с фурой. Пострадали семь человек, в том числе двое детей", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие отправлены для осмотра в больницу. Всего в автобусе находились 25 человек. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщили в свою очередь в пресс-службе подмосковного главка МВД, в ДТП пострадали 3 человека: водитель и две женщины — пассажиры автобуса. Обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками полиции.