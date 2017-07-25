В Москве у пенсионерки украли 50 миллиардов зимбабвийских долларов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Москве задержали мужчину, который подозревается в краже 50 миллиардов зимбабвийских долларов из квартиры пенсионерки на юге столицы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Полицейские задержали приезжего мужчину, который подозревается в краже 50 миллиардов зимбабвийских долларов из квартиры пенсионерки на улице Криворожская", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что эти деньги не представляют ценности, так как были отменены в Зимбабве еще несколько лет назад. Также он сообщил, что помимо ничего не стоящих долларов мужчина похитил ювелирные изделия и деньги в валютах других государств.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили РИА Новости факт задержания подозреваемого в краже.

"Подозреваемый в совершении данного преступления 51-летний приезжий задержан сотрудниками автопатруля ОМВД России по району Нагорный недалеко от места происшествия. У него изъяты ювелирные изделия и денежные средства", — сказал собеседник агентства.

В главке не сообщили о похищенных зимбабвийских долларах, однако озвучили перечень похищенного: мужчина унес с собой золотые украшения на сумму 140 тысяч рублей, банковскую карту и деньги в валютах различных государств на сумму около 40 тысяч рублей. В квартиру, по данным полиции, вор проник через отжатое окно.