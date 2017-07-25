Полиция ищет скрывшегося участника крупного ДТП на Волоколамском шоссе

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Полиция разыскивает одного из участников крупного ДТП на Волоколамском шоссе в Москве, скрывшегося с места аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Около шести утра во вторник на Волоколамском шоссе столкнулись четыре легковых автомобиля, один из них загорелся. При этом пострадали четыре человека.

"Один из участников ДТП самовольно покинул место происшествия. Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение", — сказал собеседник агентства.

Сейчас полицейские устанавливают причины аварии и выясняют, кто был виновником ДТП, добавили в пресс-службе. Движение на Волоколамском шоссе все еще затруднено: в центр оно полностью перекрыто, а по направлению в область свободна только одна полоса.