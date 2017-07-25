Генпрокуратура просит Интерпол объявить экс-главу "Билайна" в розыск

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в Интерпол поручение организовать международный розыск экс-главы компании "Билайн" Михаила Слободина, заочно арестованного в РФ по делу о даче взяток бывшему руководству Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации 02.02.2017 направила в НЦБ Интерпола МВД России поручение об организации международного розыска Слободина М. Ю. с целью его ареста и выдачи по всем странам-членам Интерпола", — подтвердили в пресс-службе в ответ на запрос РИА Новости.