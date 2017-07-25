Самолет Ан-24 загорелся в аэропорту Тикси, сообщил источник

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Один из двигателей самолета Ан-24 загорелся при движении к взлетно-посадочной полосе на аэродроме Тикси в Якутии, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"При выруливании на взлетно-посадочную полосу у самолета Ан-24 загорелся правый двигатель", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находились 43 человека, в том числе 37 пассажиров. Пожар в двигателе удалось быстро ликвидировать, пострадавших нет. По предварительным данным, воздушное судно принадлежит авиакомпании "Полярные авиалинии". Самолет должен был вылететь из Тикси в Якутск. Пассажиров планируется доставить в пункт назначения резервным самолетом Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии".