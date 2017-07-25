Банк "Югра" потребовал в суде признать незаконными решения и действия ЦБ

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Югра", входившего в топ-30 в России по величине активов, в котором кредитная организация требует признать незаконными решения и действия ЦБ РФ, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
ЦБ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации банка сроком на полгода. Как пояснял зампред ЦБ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает его в выводе активов и манипуляциях с вкладами.
Генпрокуратура 19 июля потребовала отменить эти приказы ЦБ. Она также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам "Югры". Документ, датированный 19 июля, был направлен главе АСВ Юрию Исаеву и руководителю временной администрации банка Дмитрию Онегину.
Основным владельцем банка является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.