Банк "Югра" потребовал в суде признать незаконными решения и действия ЦБ

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Югра", входившего в топ-30 в России по величине активов, в котором кредитная организация требует признать незаконными решения и действия ЦБ РФ, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в арбитраж 24 июля. Какие именно решения и действия (бездействие) Центробанка оспаривает заявитель, в материалах суда не указывается. Заявление "Югры" пока не принято к производству.

ЦБ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации банка сроком на полгода. Как пояснял зампред ЦБ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает его в выводе активов и манипуляциях с вкладами.

Генпрокуратура 19 июля потребовала отменить эти приказы ЦБ. Она также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам "Югры". Документ, датированный 19 июля, был направлен главе АСВ Юрию Исаеву и руководителю временной администрации банка Дмитрию Онегину.

Тем не менее, выбранные банки-агенты 20 июля начали выплачивать вкладчикам "Югры" страховые возмещения, которые станут одним из крупнейших страховых случаев за период "расчистки" банковской системы страны. По информации ЦБ, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ.

Основным владельцем банка является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.