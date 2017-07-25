Прокуратура проверит обстоятельства голодовки в нижнетагильской колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Прокуратура в Свердловской области начала проверку в связи с голодовкой группы заключенных нижнетагильской исправительной колонии №5, сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, от приема пищи в столовой учреждения отказались 14 осужденных, несогласных с режимом в колонии и желающих его ослабления.

"По всем поступившим обращениям организована тщательная проверка. В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований уголовно-исполнительного законодательства как со стороны администрации колонии, так и со стороны осужденных", — информирует областная прокуратура.

Ранее представитель ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко сообщал РИА Новости, что в колонии выходить на завтрак, обед и ужин отказались 15 заключенных. Он отмечал, что осужденные все же питаются — в частности, продуктами из передач. По его словам, трое участников акции нанесли себе порезы.

Как заявлял Левченко, осужденные требуют сменить руководство колонии, ослабить режим, получить преференции и льготы, которые не соответствуют режиму колонии. По его словам, один из заключенных требует, чтобы к нему по очереди пускали нескольких его жен, а другой пытается добиться разрешения на телефонные разговоры на английском языке.