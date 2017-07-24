Почта России нашла подозреваемого в хищении посылок в Ростовской области

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Служба безопасности Почты России в результате внутреннего расследования установила личность сотрудника Ростовского магистрального сортировочного центра, подозреваемого в хищении посылок, сообщает пресс-служба предприятия.

"Гражданин, работавший на предприятии сортировщиком, забирал из похищенных посылок товарные вложения, а упаковки от них выбрасывал за городом. Общая стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей", — рассказали в предприятии.

Сортировщика задержали полицейский, он уже подтвердил причастность к преступлениям, отметили в Почте России.

По распоряжению гендиректора предприятия Николая Подгузова в Ростовскую область из Москвы направлены сотрудники Службы безопасности, которые должны разобраться в ситуации и помочь своим коллегам в расследовании всех обстоятельств произошедшего.

"Почта России будет максимально жестко и оперативно реагировать на любые преступные действия, нарушающие права клиентов. Я поручил службе безопасности предприятия в кратчайшие сроки найти и привлечь к ответственности виновных в случившемся. Правонарушитель будет уволен, а все материалы по факту хищений вместе с заявлением о совершенном преступлении и персональными данными подозреваемого переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", — подчеркнул Подгузов.

Почта России также поблагодарила блогера, впервые сообщившего о преступлении, за сигнал и неравнодушное отношение к доставке почтовых отправлений.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, демонстрирующий гору вскрытых посылок Почты России на берегу реки. После этого предприятие начало расследование и пообещало возместить клиентам понесенный ущерб.