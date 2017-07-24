В Кузбассе 78 рабочих покинули шахту после выброса угля и газа

КЕМЕРОВО, 24 июл — РИА Новости. Шахту "Анжерская-Южная" в Кемеровской области после выброса угля и газа покинули 78 рабочих, информация еще по одному горняку уточняется, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Сигнал о происшествии на угледобывающем предприятии поступил в оперативную службу МЧС в 23.40 (19.40 мск) понедельника. На тот момент под землей работали около 80 человек.

"К этому моменту из шахты "Анжерская-Южная" самостоятельно вышли 78 рабочих. Информация еще по одному уточняется", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя ведомства, завала на предприятии не было, о погибших и пострадавших информации по-прежнему нет.

На месте работают два отделения горноспасателей, оперативные группы главка МЧС по Кемеровской области и кемеровского пожарно-спасательного гарнизона. От МЧС задействовано 24 человека.

Региональное управление СК начало проверку после инцидента. Согласно сообщению на сайте ведомства, следователи уточняют информацию о людях, находящихся в забое. Рабочих, которые уже поднялись на поверхность, опросят.

Шахта "Анжерская-Южная" начала строиться в поселке Арсентьевка в 1989 году, однако работы были остановлены. В 2003 году собственник (ОАО УК "Кузбассуголь") продал недостроенное предприятие акционерам липецкого металлургического завода "Свободный Сокол". Добыча угля началась во втором полугодии 2004 года.