В уральской колонии участник голодовки заключенных потребовал себе гарем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Осужденные в колонии №5 в Нижнем Тагиле устроили голодовку: в частности, некоторые требуют, чтобы к нему по очереди пускали нескольких его жен, а другой пытается добиться разрешения на телефонные разговоры на английском языке.

Как сообщил РИА Новости в понедельник представитель ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко, "группа осужденных отказалась от приема пищи — 15 человек".

Он отметил, что голодовку заключенные объявили еще 19 июля, и с тех пор не выходят на завтрак, обед и ужин. Но, по данным ГУ ФСИН, осужденные все же питаются, в частности продуктами из передач. Трое участников акции демонстративно нанесли себе порезы. За состоянием осужденных наблюдают врачи. С участниками акции работают психологи.

По словам Левченко, осужденные таким образом требуют сменить руководство колонии, ослабить режим, получить какие-то преференции и льготы, которые не соответствуют режиму этой колонии.

"Есть и экзотические требования. Допустим, среди них есть несколько граждан, которые исповедуют ислам, и их родственники живут в среднеазиатских государствах. Вот из них есть один человек, у которого несколько жен, и он хочет, чтобы они приезжали на свидания по очереди. У нас нет такого в законодательстве, не предусмотрено", — сказал Левченко.

По его словам, "есть гражданин, которому не дают на иностранном языке разговаривать по телефону". "Ему это не нравится", — пояснил собеседник агентства.

Левченко напомнил, что говорить на иностранном языке в колонии запрещено говорить, поскольку разговоры осужденных контролируются во избежание влияния криминальных авторитетов, а это проще делать, когда люди говорят на русском.

Представитель ГУ ФСИН также подчеркнул, что это колония строгого режима, в которой содержатся "расчленители, убийцы, педофилы". Поэтому ослабление режима в ней не предусмотрено.

Собеседник агентства предположил, что голодовка осужденных в колонии организована группой жителей Свердловской области, называющих себя правозащитниками, и контролируется криминальными авторитетами.