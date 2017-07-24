МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Бывший и действующий сотрудники ФСБ Влад Новиков и Карен Краюхин отрицают получение взятки в 5 миллионов рублей от турецкой строительной компании, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда.

После оглашения прокурором обвинительного заключения по делу, подсудимые заявили о своей невиновности.

Новиков и Краюхин были задержаны оперативниками управления собственной безопасности ФСБ и арестованы в сентябре 2016 года. По словам потерпевшего, он лично передал майору Краюхину взятку в 5 миллионов рублей возле здания УФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество".

По данным следствия, после того как на компанию Esta Construction из-за строителей-нелегалов было заведено административное производство более чем на 37 миллионов рублей, юрист фирмы Валерьян Кочергин попросил своих приятелей Новикова и Краюхина помочь снизить сумму штрафа за "вознаграждение" в 5 миллионов рублей. Как отмечает следствие, сотрудники ФСБ должны были решить вопрос с переводом ответственности с юридического лица на должностное.

Защита Краюхина утверждает, что потерпевший оговорил майора. Новиков заявил, что "взятка — это провокация юриста турецкой компании Кочергина".

Ранее потерпевший заявил к обвиняемым иск на 10 миллионов рублей.

Согласно информации на сайте компании, Esta Construction основана в 2006 году в Москве Бахаттином Демирблеком и является подрядной организацией. Esta Construction специализируется на строительстве объектов социального и бытового значения "под ключ": стадионов, аэропортов, торговых центров, гостиниц, больниц.