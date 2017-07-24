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Происшествия

Школьницу, ехавшую в лагерь с наркотиками в багаже, вернули домой

16:4224.07.2017
0910
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРабота полиции. Архивное фотоРабота полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Отдых в самарском детском лагере для мурманской школьницы завершился, так и не начавшись: 14-летнюю "хорошистку" сняли с поезда из-за найденных в багаже наркотиков и алкоголя и вернули домой. Теперь вместо общения со сверстниками ей предстоит давать разъяснения сотрудникам полиции, хотя серьезного наказания девушка, скорее всего, избежит.

Рейс поезда. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СК рассказал подробности истории о девочке, снятой с поезда с амфетамином

До сих пор юную мурманчанку уличали только в двух уходах из дома, а в школе она демонстрировала знания на "четыре" и "пять".

Собралась не по-детски

Девочка направлялась из Мурманска в Самарскую область на отдых в летний лагерь с группой других школьников. В субботу в ее личных вещах были обнаружены алкоголь и наркотики. По сообщению ряда СМИ, проверка началась из-за украденных у сопровождавшей детей женщины драгоценностей.

Также появилась информация, что школьница получила наркотики за оказание секс-услуг мужчине. Впрочем, позже правоохранители сообщили, что эта информация не нашла своего подтверждения.

Телефон в дежурной части УВД. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Девочка, снятая с поезда из-за наркотиков, состоит на учете

"Следственным управлением была проанализирована информация о якобы оказании девочкой секс-услуг. По нашим данным, такого факта не было. Сама девочка об этом не говорила, в материалах проверки данной информации нет. Мы считаем, что СМИ исказили факт", — сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

Уходы из дома

Как сообщили РИА Новости в мурманской полиции, школьница известна правоохранителям из-за двух уходов из дома, причем в одном случае она просто задержалась с прогулки. "Один раз из-за конфликта с мамой она уехала со знакомыми в Петербург. Учится она хорошо, воспитывает девочку одна мама", — сообщили в УМВД.

В региональном министерстве образования РИА Новости также подтвердили, что никаких серьезных проступков до сих пор за девочкой замечено не было, как не было и проблем в школе с учебой.

"Девочку отправили домой с группой, которая возвращалась из лагеря. Ею будут заниматься правоохранительные органы. Будет дело рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних. Мама, скорее всего, будет привлечена к административной ответственности. Девочка будет под контролем", — сообщила РИА Новости замминистра образования Мурманской области Ирина Ковшира.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган сообщил РИА Новости, что также будет контролировать ситуацию.

Уголовного дела не будет

В то же время уголовное дело по факту обнаружения наркотиков и алкоголя в вещах школьницы в поезде возбуждаться не будет, заявил РИА Новости старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

По предварительным данным следствия, наркотическим веществом, изъятым у девочки, является амфетамин.

Автомобиль следственного комитета СК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СК не будет возбуждать дело из-за наркотиков в вещах мурманской школьницы

"Оснований для уголовного дела по факту данного инцидента нет. По нашей информации, у девочки были обнаружены наркотические средства, которые она получила от своего знакомого… Изъятое количество невелико, и этого недостаточно для возбуждения уголовного дела", — сказал Захаров.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области, серьезного наказания девушка, скорее всего, избежит.

"Трудные" дети

Нынешним летом это не первый случай, когда мурманские школьницы заставляют родителей, воспитателей и правоохранителей поволноваться. В конце июня из детского оздоровительного лагеря "Орленок" в селе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области сбежали две девушки 14 и 15 лет. Они приехали на отдых из Мурманска в составе группы. Подружки ушли на дискотеку и пропали.

Девушки жили в мурманском центре помощи детям "Ровесник". В лагере беглянок отыскали и вернули в Мурманск. После возвращения домой одна из девочек снова сбежала, вторая живет в социальном приюте, отметили в министерстве образования области.

Всего в Мурманской области на отдых этим летом отправятся 22 тысячи детей за счет средств бюджета, родителей, предприятий и других источников. За пределами региона отдохнут 13,5 тысячи из них. Всего же за год оздоровительная кампания должна охватить 10,8 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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