МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Девочка, которую сняли с поезда в Самаре после того, как обнаружили в ее вещах алкоголь и наркотики, состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за уходы из дома, при этом семья не считается неблагополучной, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД Мурманской области.
По данным УМВД, девочку поставили на учет в правоохранительных органах за два ухода из дома, причем в одном случае она просто задержалась с прогулки. "Один раз из-за конфликта с мамой она уехала со знакомыми в Петербург. Учится она хорошо, воспитывает девочку одна мама", — сообщили в управлении.
Ранее старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров заявлял РИА Новости, что уголовное дело возбуждаться не будет.