МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Девочка, которую сняли с поезда в Самаре после того, как обнаружили в ее вещах алкоголь и наркотики, состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за уходы из дома, при этом семья не считается неблагополучной, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД Мурманской области.

В субботу, 22 июля, в Самаре была снята с поезда 14-летняя девочка, которая ехала из Мурманска в Самарскую область на отдых в детский лагерь. В ее личных вещах были обнаружены алкоголь и наркотики. Девочку отправили домой с другой группой детей, возвращающихся из лагеря.

По данным УМВД, девочку поставили на учет в правоохранительных органах за два ухода из дома, причем в одном случае она просто задержалась с прогулки. "Один раз из-за конфликта с мамой она уехала со знакомыми в Петербург. Учится она хорошо, воспитывает девочку одна мама", — сообщили в управлении.

После возвращения домой с девочкой продолжат работать представители ПДН, контролировать ее поведение будет и школа. Что касается ответственности за совершенные деяния, пока уголовное дело не возбуждено, школьнице грозит административная ответственности или, возможно, условное наказание. Административное наказание, скорее всего, ждет и маму подростка за ненадлежащее воспитание, добавили в УМВД.

Ранее старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров заявлял РИА Новости, что уголовное дело возбуждаться не будет.