В Самаре возбудили уголовное дело после смерти ребенка в стоматологии

САМАРА, 24 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти ребенка в стоматологии Самары, сообщает СУСК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 23 июля в одной из стоматологических клиник Самары 5-летнему ребенку доктор проводил процедуру общего обезболивания и введения ребенка в состояние медикаментозного сна. Как отметили в СК, после введения нескольких медикаментозных препаратов у мальчика произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятий, ребенок скончался.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, назначено судебно-медицинское исследование.