В Самаре возбудили уголовное дело после смерти ребенка в стоматологии

САМАРА, 24 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти ребенка в стоматологии Самары, сообщает СУСК по региону.
По версии следствия, утром 23 июля в одной из стоматологических клиник Самары 5-летнему ребенку доктор проводил процедуру общего обезболивания и введения ребенка в состояние медикаментозного сна. Как отметили в СК, после введения нескольких медикаментозных препаратов у мальчика произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятий, ребенок скончался.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, назначено судебно-медицинское исследование.