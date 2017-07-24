Жителя Энгельса госпитализировали после обрушения балкона

САМАРА, 24 июл — РИА Новости. Житель Энгельса был госпитализирован после того, как вместе с ним обрушился балкон жилого дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области.

"Состояние мужчины оценивается как средней тяжести. Он получил различные травмы и был госпитализирован в больницу. Ему оказывается медицинская помощь", — сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел в городе Энгельс Саратовской области. Пожилой мужчина вышел на балкон квартиры, расположенной на третьем этаже многоэтажного дома. После чего балкон обрушился вместе с жителем. На место выехали сотрудники правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка.