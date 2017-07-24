МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Шестерых молодых людей, включая одного несовершеннолетнего, задержали в Москве после того, как между ними и уроженцем Киргизии произошла драка, в ходе которой последний получил перелом основания черепа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его информации, инцидент произошел в воскресенье около часа ночи в подземном переходе станции метро "Авиамоторная".

"В полицию поступило сообщение о том, что в подуличном переходе станции "Авиамоторная" произошла драка, в ходе которой 19-летний уроженец Киргизии получил перелом основания черепа", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для разбирательства были задержаны и доставлены в полицию шестеро молодых людей.

"В основном им по 18-20 лет, учащиеся колледжей и университетов, но одному из них еще не исполнилось 18", — добавил собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт инцидента, не уточнив подробностей. По данным главка, по подозрению в избиении задержан один 19-летний молодой человек, который был "изобличен в том, что нанес потерпевшему указанные телесные повреждения и скрылся".