Иркутский пенсионер, испугавшись медведя, застрелил двоих мужчин

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Иркутская полиция установила обстоятельства двойного убийства на реке Кута в Усть-Кутском районе области, сообщает в понедельник Главное управление МВД по региону.

По данным полицейских, вечером 23 июля 62-летний мужчина со своим сыном на лодке с подвесным мотором в густом тумане двигались вниз по течению в сторону деревни Янталь, когда внезапно заметили медведя, переплывающего реку. "Для того, чтобы отпугнуть зверя и предотвратить возможное столкновение с ним, мужчина, не заглушив двигатель и не прекращая движение лодки, открыл огонь по цели из нарезного оружия. Произведя несколько выстрелов, стрелявший заметил в тумане встречную моторную лодку с тремя мужчинами на борту, один из которых подавал руками предупреждающие знаки. Причалив к ней, отец с сыном обнаружили, что двое из пассажиров лодки убиты, а один легко ранен", — рассказали в главке.

Известно, что все участники происшествия – жители деревни Янталь. Возраст погибших — 46 и 56 лет, раненого – 44 года.

Дело по факту произошедшего возбудили по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Подозреваемый в двойном убийстве мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.