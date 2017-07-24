"Победа" сняла с рейса закурившего на борту пассажира

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сняла с рейса пассажира, который закурил на борту, сообщил перевозчик.
Стоянка во "Внуково" продолжалась не более 35 минут, отмечается там же. Нарушитель был сдан сотрудникам линейного отдела внутренних дел во "Внуково".
"Победа" намерена взыскать с нарушителя все расходы, понесенные авиакомпанией из-за вынужденной посадки в Москве, включая расходы на топливо, обслуживание рейса во "Внуково", рабочее время экипажа, лизинг, компенсацию другим пассажирам рейса", — подчеркивает перевозчик.
С начала года зафиксировано около 30 случаев обнаружения курящих на рейсах авиакомпании пассажиров, добавляется в сообщении.
Ранее гендиректор перевозчика Андрей Калмыков сообщал РИА Новости, что "Победа" планирует ужесточить меры в отношении курильщиков на борту, и теперь при выявлении случаев курения будет производиться вынужденная посадка.