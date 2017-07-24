"Победа" сняла с рейса закурившего на борту пассажира

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сняла с рейса пассажира, который закурил на борту, сообщил перевозчик.

"В пятницу, 21 июля, самолет, выполняющий рейс DP505 по маршруту Махачкала-Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту "Внуково" для отстранения от полета пассажира, закурившего на борту "Победы", — говорится в сообщении.

Стоянка во "Внуково" продолжалась не более 35 минут, отмечается там же. Нарушитель был сдан сотрудникам линейного отдела внутренних дел во "Внуково".

"Победа" намерена взыскать с нарушителя все расходы, понесенные авиакомпанией из-за вынужденной посадки в Москве, включая расходы на топливо, обслуживание рейса во "Внуково", рабочее время экипажа, лизинг, компенсацию другим пассажирам рейса", — подчеркивает перевозчик.

С начала года зафиксировано около 30 случаев обнаружения курящих на рейсах авиакомпании пассажиров, добавляется в сообщении.

Ранее гендиректор перевозчика Андрей Калмыков сообщал РИА Новости, что "Победа" планирует ужесточить меры в отношении курильщиков на борту, и теперь при выявлении случаев курения будет производиться вынужденная посадка.