В Москве погиб сотрудник ФСИН

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Тело гражданского сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России обнаружили около здания Минюста на Житной улице в Москве, сообщает пресс-служба ФСИН России.

"Трагедия произошла рано утром. На место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники скорой помощи и полиции. Прибывшие на место врачи констатировали смерть", — говорится в сообщении.

В настоящее время обстоятельства случившегося уточняются.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, у 54-летнего мужчины было онкологическое заболевание.