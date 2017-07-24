Уснувшего на матрасе туриста унесло в Красноярское море

КРАСНОЯРСК, 24 июл — РИА Новости. Спасатели на катере доставили на берег уснувшего на надувном матрасе туриста, которого вынесло в Красноярское водохранилище, сообщил РИА Новости директор краевого учреждения "Спасатель" Александр Кобец.

"На выходных туриста со стороны Хакасии вынесло в Красноярское море. Он уснул и не заметил, как отдалился от берега. Специалисты Краснотуранскогоспасотряда в течение получаса после сигнала были рядом с ним и переправили на катере на берег", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в этот день на водохранилище был ветер и волны, которые представляли опасность для туриста.

Красноярское водохранилище является одним из крупнейших в России искусственных водоемов по объему воды. Ширина в некоторых местах достигает 15 километров, длина — около 388 километров.