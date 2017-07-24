В Югре горят более 670 гектаров леса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июл — РИА Новости. На территории Ханты-Мансийского автономного округа в настоящее время зарегистрировано 25 природных пожаров на площади около 674 гектара, в одном из районов власти ввели режим ЧС, сообщили РИА Новости в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов.

"В лесах Югры действует 25 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет 673,9 гектара. Возгорания зафиксированы на территории шести лесничеств. В Белоярском районе специалистами авиационной и наземной охраны лесов выявлено 9 природных пожаров, площадь которых 181 гектар. Отметим, с 23 июля в Белоярском районе введен режим чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

Как заявили в районной администрации, угрозы населенным пунктам нет.

По информации профильного департамента, всего с начала пожароопасного сезона в лесах региона зафиксировано 179 лесных пожаров общей площадью 1971 гектар, что ниже показателей за аналогичный период прошлого года.