На Камчатке застрелили медведя, гулявшего на территории больницы

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Полицейские отстреляли медведя, зашедшего на территорию районной больницы в селе Мильково на Камчатке, сообщает региональное управление МВД.

"В полицию позвонили граждане и сообщили, что на территории районной больницы ходит медведь. На место выехал дежурный наряд полиции. Стражи правопорядка предприняли попытки выгнать животное обратно в лес, однако медведь не уходил, вел себя агрессивно. В соответствии с законодательством животное было обезврежено", — говорится в сообщении.

По данным полиции, пострадавших нет.

В середине июля охотоведы в течение двух дней отстреляли двух медведей, вышедших в жилой район Петропавловска-Камчатского.