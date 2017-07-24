В Хабаровске неизвестный с ножом напал на врача скорой помощи

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве наркотиков после того, как в Хабаровске неизвестный с ножом отобрал у приехавшего по вызову врача скорой помощи ампулу с морфином. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 21 июля в одном из жилых домов в Хабаровске. Бригада скорой помощи прибыла на вызов и врач отправился к пациенту. Вместе с ним в кабину лифта зашел неизвестный мужчина, который, угрожая ножом, потребовал отдать ему наркотические средства. Врач отдал ему ампулу с морфином, злоумышленник скрылся.

"Возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство наркотических средств" (229-я, предполагает наказание до 20 лет лишения свободы). Подозреваемый в совершении преступления установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. С ним работают следователи", — сообщается на сайте.

Расследование находится на контроле руководства следственного управления.