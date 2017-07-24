Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 12 километров

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС России.

"Утром 24 июля 2017 года на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 12 тысяч метров", — говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространился на 205 километров в восточном — северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерной. По данным спасателей, выпадения пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.

Вулкану присвоен "красный" код авиационной опасности.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Его высота — 3.283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.