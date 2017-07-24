Среди погибших при пожаре в Красноярском крае было четверо детей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Четверо из пяти погибших при пожаре в Красноярском крае — дети, ещё один ребенок получил ожоги и отравление угарным газом, сообщает ГУМЧС по региону.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и один пострадал при пожаре в нежилом здании в селе Сухобузимское.

"По оперативной информации, пока неподтвержденной следственными органами, в результате пожара в огне погибли пять человек, четверо из которых дети. Еще один ребенок получил отравление угарным газом, ожоги и был доставлен в центральную районную больницу. С пострадавшим ребенком работает психолог Главного управления МЧС России по Красноярскому краю", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственно-оперативная группа устанавливает причины пожара. Рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц — в доме не было электричества, для освещения использовались свечи; несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.