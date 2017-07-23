Бастрыкин поручил проверить видео с автобусом, протащившим по земле девочку

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить видеозапись с автобусом, который протащил девочку по земле в Норильске на севере Красноярского края, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в воскресенье ряд СМИ показал видеосюжет, в котором показано, как девочка и женщина пытаются зайти в автобус в Норильске. В этот момент двери захлопываются, и автобус трогается, волоча за собой ребенка. Лишь после того, как очевидцы побежали за автобусом, транспортное средство остановилось. Ребенку оказали медицинскую помощь.

"Председатель Следственного комитета России затребовал подробную информацию об этом инциденте и поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю провести по данному факту процессуальную проверку", — сказала Петренко. Следователи оценят действия водителя автобуса на предмет признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как информирует ГУ МВД по Красноярскому краю, при посадке в автобус пострадала четырехлетняя девочка, ее с ушибами и ссадинами доставили в больницу.

По данным полиции, на водителя автобуса, который начал движение с остановки, не убедившись в завершении посадки пассажиров, составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести. "Нарушителю грозит штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет", — информирует ГУ МВД.

"Кроме того, сотрудники ГИБДД составили ряд административных материалов за нарушение правил эксплуатации транспортного средства. Владельцу автотранспортного предприятия вынесено представление на аннулирование регистрации транспортного средства в случае не устранения нарушений в установленный срок", — отмечает полиция.