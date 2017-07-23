В Москве спасли тонущего в Бездонном озере мужчину

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Спасатели вытащили тонущего мужчину из Бездонного озера на северо-западе Москвы в воскресенье вечером, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел вечером на Бездонном озере в 400 метрах от поисково-спасательной станции. Во время патрулирования спасатели заметили в 15 метрах от берега тонущего мужчину, который купался в запрещенном месте.

"В 19.00 при патрулировании спасателями замечен мужчина, уходящий под воду. Спасатели подняли пострадавшего, ему была проведена санация воздушно-дыхательных путей", — рассказали в пресс-службе.

Пострадавший был доставлен на станцию, где вызвали скорую помощь и полицию. "Мужчина был осмотрен медиками, от госпитализации он отказался", — добавили в пресс-службе.

Предположительно, мужчина находился под воздействием психотропных препаратов, говорится в сообщении.