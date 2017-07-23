В Самаре сняли с поезда девочку с водкой и полученным за секс амфетамином

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Самаре сняли с поезда ехавшую в лагерь 14-летнюю школьницу, у которой в личных вещах нашли алкоголь и наркотики. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на начальника отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Аллу Нечесову.

По информации издания, школьницу уличили в краже ювелирных украшений у сопровождающей. После этого полиция обыскала вещи девочки и обнаружила у нее несколько бутылок водки и коньяка.

"Их наличие девочка объяснила тем, что собиралась праздновать в лагере свой день рождения. По ее словам, праздник без выпивки — не праздник", — рассказала Нечесова.

Кроме того, полицейские нашли в личных вещах школьницы амфетамин, причем она утверждает, что наркотическим веществом с ней расплатились за секс. "Что касается наркотиков, то их, как рассказала девочка, ей в качестве оплаты передал мужчина, которому она оказывала сексуальные услуги", — сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что проверят эту информацию. Наркотики направлены на экспертизу. По факту кражи и хранения наркотических средств возбуждены уголовные дела.

Школьницу отправят домой в Мурманск в сопровождении правоохранителей. По словам Нечесовой, в семье девочки нет отца, мать воспитывает ее одна.