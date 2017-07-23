В ДТП с автобусом в Ростовской области пострадали два человека

КРАСНОДАР, 23 июл — РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

"Сегодня в городе Миллерово в районе дома 3 на улице Российской водитель автомобиля Kia 1998 года рождения, по предварительным данным, при обгоне не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом REAL под управлением водителя 1992 года рождения", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в автобусе находились семь пассажиров.

В результате аварии водитель Kia и 59-летний пассажир автобуса доставлены в больницу, добавили в ведомстве.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.