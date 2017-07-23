Полиция проверяет данные об избиении 68-летнего активиста в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 23 июл — РИА Новости. Полицейские начали проверку по заявлению об избиении известного воронежского гражданского активиста Станислава Егорова, сообщил в воскресенье РИА Новости официальный представитель главного управления МВД области.

Информация о нападении на Егорова появилась в воскресенье в Twitter самого активиста и ряде СМИ. По их данным, неизвестные в 4 утра ворвались к нему в дом, выбив дверь, и нанесли удары битой.

"От 68-летнего местного жителя поступило сообщение о причинении ему телесных повреждений. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавший госпитализирован в городскую больницу №10 с "ушибами мягких тканей головы" и сотрясением мозга. На данный момент Егоров, по словам врачей, находится в отделении нейрохирургии.

По данным СМИ, у Егорова, переломы носа, челюсти и ноги. Полиция данную информацию не подтверждает.

Станислав Егоров — известный в Воронеже гражданский активист. Принимает участие в митингах, шествиях и пикетах оппозиции, устраивает одиночные пикеты. Ранее Егоров, по его словам, уже подвергался нападению и избиению.