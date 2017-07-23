В России заочно арестовали украинского военного прокурора

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Прокурор и следователь Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Вадим Приймачок заочно арестованы в России по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В 2014 году бывший исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, Приймачок, Кравченко и другие сотрудники прокуратуры организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности командующего Черноморским флотом России по политическим мотивам, пояснила Петренко.

В частности, по ее словам, Махницкий и Голомша дали заведомо незаконные указания провести досудебное расследование, Приймачок его вел, а Кравченко выполнял надзор за процессуальной деятельностью.

Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, арест Кравченко и Приймачока суд санкционировал на этой неделе, они объявлены в розыск.

Ранее суд уже арестовал заочно Махницкого и Голомшу. Расследование по уголовному делу против должностных лиц правоохранительных органов Украины продолжается.