В России заочно арестовали украинского военного прокурора

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Прокурор и следователь Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Вадим Приймачок заочно арестованы в России по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
В частности, по ее словам, Махницкий и Голомша дали заведомо незаконные указания провести досудебное расследование, Приймачок его вел, а Кравченко выполнял надзор за процессуальной деятельностью.
Ранее суд уже арестовал заочно Махницкого и Голомшу. Расследование по уголовному делу против должностных лиц правоохранительных органов Украины продолжается.