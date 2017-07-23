Пострадавшие при падении самолета в Иркутской области госпитализированы

КРАСНОЯРСК, 23 июл — РИА Новости. Все пострадавшие из упавшего в озеро Медвежье в Иркутской области самолета-амфибии доставлены в республиканскую больницу города Кызыла в Туве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Долаана Солчак.

"Борт санавиации доставил всех троих в республиканскую больницу № 1. Один — в тяжелом состоянии, двое других — в удовлетворительном. Все пострадавшие — жители Красноярского края. Всем троим по 47 лет", — сказала собеседница агентства.

Данные об инциденте поступили в 08.00 местного времени (04.00 мск) в воскресенье, сообщили РИА Новости в западно-сибирском СУСК на транспорте. Самолет-амфибия Л4, на борту которого находились пилот и два пассажира, выполнял частный полет, когда при заходе на посадку и произошло падение, рассказали в ведомстве.