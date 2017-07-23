В Екатеринбурге на девять часов задержался вылет рейса в Турцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. На девять с лишним часов задерживается вылет пассажирского рейса компании Onur Air из Екатеринбурга в турецкую Анталью, сообщает в воскресенье онлайн-табло аэропорта Кольцово.

По данным табло, рейс 8Q-896 должен был отправиться в Анталью 23 июля в 04.20 по местному времени.

"Ожидается отправление в 13.30. Задержка. Подготовка рейса", — значится на онлайн-табло.

По информации местных СМИ, задержка произошла из-за того, что на борту во время движения лайнера перед вылетом сработал индикатор, свидетельствующий о неисправности.