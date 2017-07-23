Причины вынужденной посадки самолета в Ростове расследует спецкомиссия

КРАСНОДАР, 23 июл — РИА Новости. Спецкомиссия расследует причины вынужденной посадки в субботу в аэропорту Ростова самолёта "Симферополь-Москва", сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Якутия".

"Самолет авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс 772 по маршруту Симферополь-Внуково, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростов-на-Дону из-за срабатывания датчика разгерметизации. В 18:15 (по местному времени субботы) самолет благополучно совершил посадку", — отметил представитель компании.

Он добавил, что "для расследования причин вынужденной посадки самолета создана специальная комиссия".

Уточняется, что все находившиеся на борту 167 пассажиров размещены в гостиницах, им предоставлен трансфер, ужин и прохладительные напитки. Все желающие также сдали багаж в камеру хранения. Пассажиров отправили автобусом в Краснодар для перелёта в 07:00 (мск.) в аэропорт Внуково.