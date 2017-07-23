В Челябинской области четыре ребенка погибли при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Четверо детей погибли, пострадал один взрослый в ночь на воскресенье при пожаре в жилом доме в деревне Верхняя Кабанка Челябинской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ по области.

"Напомним, сегодня, 23 июля, в 00.14 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, куда незамедлительно выехали пожарные подразделения, первое из которых было на месте уже через 4 минуты. На момент прибытия огнеборцы обнаружили горение жилого дома на площади 30 квадратных метров… В результате данного происшествия погибли четверо детей и пострадал один взрослый", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, пожарные остановили распространение огня, но возгорание было обнаружено слишком поздно. Во время пожара в доме находился отец с тремя дочерьми и племянницей. Спасателям удалось спасти только мужчину.

"На данный момент сложно сказать, по какой причине произошел пожар. Это будут устанавливать наши сотрудники… Но с большой долей вероятности можно сказать: таких серьезных последствий удалось бы избежать, будь дом, где произошло ЧП, оборудован пожарными извещателями. Наверняка погибшие находились в состоянии сна и просто не почувствовали запах дыма. Автоматика могла их разбудить и спасти", — сказал исполняющий обязанности начальника ГУМЧС РФ по Челябинской области Константин Гандау.