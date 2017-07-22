Под Красноярском пьяный водитель сбил троих детей, один ребенок погиб

КРАСНОЯРСК, 22 июл — РИА Новости. Сбитая в Курагинском районе Красноярского края пьяным водителем девочка находится в реанимации, второй ребенок в хирургическом отделении, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

По уточненной информации ведомства, пьяный водитель 1977 года рождения на ВАЗ-2106 в Курагинском районе Красноярского края влетел в группу детей, которые передвигались по правилам по обочине. Годовалый мальчик погиб на месте, две девочки 11 и 5 лет получили травмы.

"Девочка находится в реанимации. Второй девочке проводится операция. Она в хирургическом отделении", — сказал собеседник агентства.

В данный момент водитель задержан, решается вопрос о мере пресечения и возбуждении уголовного дела. В полиции сообщили, что водитель после наезда пытался убежать от сотрудников.