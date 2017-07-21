Убийца и разбойник, сбежавший из пензенской колонии, пойман

САРАТОВ, 21 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Оперативники задержали уроженца Узбекистана Шавката Нематова, который в пятницу совершил побег из исправительной колонии в Пензе, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального управления МВД Ольга Евдокимова.

Ранее УФСИН по региону сообщило, что 27-летний Нематов, осужденный за убийство и разбой, в пятницу совершил побег из ИК-4 в Пензе, выйдя через контрольно-пропускной пункт по чужому пропуску, который был украден у незнакомого мужчины, находившегося в колонии на длительном свидании. Оперативники начали розыск беглеца, а СК начал проверку по факту халатности сотрудников колонии.

"Да", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, задержан ли Нематов.

Как уточнила прокуратура региона, Нематов был приговорен за разбой и убийство к 13 годам колонии строгого режима. В связи с побегом заключенного прокурор области инициировала проверку, в ходе которой будет дана оценка надлежащего исполнения режимных требований администрацией колонии.