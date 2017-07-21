Адвокат рассказал об условиях переквалификации статьи по делу Немцова

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Переквалификация статьи по делу об убийстве Бориса Немцова возможна только в случае, если следствие собрало достаточно доказательств, что убийство было совершено для прекращения общественной деятельности политика, считает опрошенный РИА Новости адвокат Алексей Синицын.
Приговор участникам убийства Немцова вынесен по статье 105 УК РФ (убийство по найму). Представители дочери убитого обжаловали приговор, попросив отменить его и направить дело прокурору для переквалификации на статью 277 УК РФ (посягательство на жизнь общественного или политического деятеля). Статья 277 также предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, но в ней выше минимальный порог наказания. Таким образом, в случае переквалификации соучастники могут получить большие сроки.
По его словам, при этом, даже если дело будет переквалифицировано, встаёт вопрос о целесообразности такого требования потерпевшей стороны.
"Другой не менее важный вопрос заключается в том, насколько целесообразно стороне обвинения (потерпевшей) обжаловать обвинительный приговор. Ведь в случае нового рассмотрения уголовного дела в суде, вердикт коллегии присяжных заседателей может быть уже иным", — подчеркнул он.