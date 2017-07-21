Адвокат рассказал об условиях переквалификации статьи по делу Немцова

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Переквалификация статьи по делу об убийстве Бориса Немцова возможна только в случае, если следствие собрало достаточно доказательств, что убийство было совершено для прекращения общественной деятельности политика, считает опрошенный РИА Новости адвокат Алексей Синицын.

Московский военный суд назначил пяти участникам убийства Немцова от 11 до 20 лет заключения. Все пятеро — исполнители преступления. По мнению следствия, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор неясны.

Приговор участникам убийства Немцова вынесен по статье 105 УК РФ (убийство по найму). Представители дочери убитого обжаловали приговор, попросив отменить его и направить дело прокурору для переквалификации на статью 277 УК РФ (посягательство на жизнь общественного или политического деятеля). Статья 277 также предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, но в ней выше минимальный порог наказания. Таким образом, в случае переквалификации соучастники могут получить большие сроки.

"На момент убийства Немцов был общественным деятелем, это понятно. Вопрос в другом. Удалось ли следствию собрать достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что убийство было совершено именно в целях прекращения его общественной деятельности. Если такие доказательства в материалах уголовного дела имеются, то правильнее будет действия виновных квалифицировать по статье 277 УК РФ, если нет, то по части 2 статьи 105 УК РФ", — сказал Синицын.

По его словам, при этом, даже если дело будет переквалифицировано, встаёт вопрос о целесообразности такого требования потерпевшей стороны.

"Другой не менее важный вопрос заключается в том, насколько целесообразно стороне обвинения (потерпевшей) обжаловать обвинительный приговор. Ведь в случае нового рассмотрения уголовного дела в суде, вердикт коллегии присяжных заседателей может быть уже иным", — подчеркнул он.