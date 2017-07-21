Следователь решил перевести под домашний арест математика Богатова

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Следователь решил перевести под домашний арест математика Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам в центре столицы, сообщил РИА Новости его адвокат Саркис Дарбинян.

"Следователь сказал, что ему удалось объяснить руководству, что мой подзащитный не является опасным преступником и не может помешать завершению расследования, поскольку вся техника изъята", — сказал адвокат.

Ходатайство следователя об изменении меры пресечения Пресненский суд Москвы рассмотрит в 24 июля в 12.30. "Надеюсь, уже в понедельник Богатов будет дома, будет дожидаться окончания расследования в кругу семьи", — добавил Дарбинян.

По версии следствия, Богатов "осуществлял призывы осуществлять взрывы, поджоги и иные действия, устрашающие население, призывы к беспорядкам, сопротивлению действиям властей, насилию над человеком". Тем самым, считает следствие, математик преследовал цель "дестабилизации политической обстановки в стране".

Обвиняемый вину отрицает, отмечая, что в момент публикации сообщений в интернете он находился в спортзале, а после — в магазине, что подтверждают видеозаписи камер наблюдения. По словам адвоката, один IP-адрес, с которого якобы было опубликовано сообщение экстремистского характера, находится в Японии, а после ареста Богатова кто-то с таким же никнеймом продолжает публиковать сообщения на том же ресурсе.