СК возбудил дело по факту массового отравления студентов в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 21 июл — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Калининградской области возбудило уголовное дело по факту массового отравления студентов стройотряда в областном центре, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления Наталья Гацко.

Информация о массовом отравлении в поселке Совхозное в черте Калининграда поступила в правоохранительные органы 20 июня. С жалобами на недомогание обратились 56 человек, четверо были госпитализированы с подозрением на пищевую токсико-инфекцию. По информации регионального управления Роспотребнадзора, причиной массового заболевания могли стать многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства в столовой.

"Следственными органами СК РФ по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из индивидуальных предпринимателей областного центра, который подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сказала Гацко. Максимальное наказание по этой статье – до 2 лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемый в мае 2017 года заключил договор на оказание услуг по организации и доставке комплексного горячего питания для сотрудников одного из акционерных обществ, занимающегося прокладыванием электрических сетей.

"С 18 по 20 июня текущего года индивидуальный предприниматель осуществлял производство и раздачу готовых блюд работникам указанной организации с нарушением требований федерального законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также с нарушением санитарных норм и правил", — сказала Гацко.

По ее словам, для расследования уголовного дела создана следственная группа, к расследованию привлечены и следователи-криминалисты отдела криминалистики СУСК. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, допрашиваются потерпевшие и свидетели. Ход предварительного следствия находится на контроле руководства следственного управления.