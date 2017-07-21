Военный суд приговорил вербовщика ИГ* из Грозного к пяти годам колонии

КРАСНОДАР, 21 июл — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в пятницу приговорил к 5 годам колонии и штрафу в 5 тысяч рублей вербовщика ИГ* из Грозного, сообщила пресс-служба суда.

По данным ведомства, с лета 2015 года до мая 2016 года Кямран Аушев, находясь у себя дома в Грозном, пытался склонить россиянина к участию в деятельности ИГ. Как пояснили в суде, с этой целью вербовщик через мобильное приложение отправлял видеоролики "побудительного характера", а также убеждал отправиться в Сирию для участия в деятельности международной террористической организации.

Житель Грозного признан виновным по статье "Содействие террористической деятельности". "В соответствии с приговором, Аушев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 5 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.