Военный суд приговорил вербовщика ИГ* из Грозного к пяти годам колонии

КРАСНОДАР, 21 июл — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в пятницу приговорил к 5 годам колонии и штрафу в 5 тысяч рублей вербовщика ИГ* из Грозного, сообщила пресс-служба суда.
Житель Грозного признан виновным по статье "Содействие террористической деятельности". "В соответствии с приговором, Аушев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 5 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.