В СК рассказали о семье под Рязанью, где мужчина убил детей и жену

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Семья в Рязанской области, где в ночь на пятницу мужчина убил двоих детей и жену, а затем покончил с собой, была благополучной, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Анжелика Евдокимова.

Ранее следствие сообщило, что в ночь на пятницу в одном из домов города Сасово обнаружены тела проживавших там женщины 1982 года рождения, ее супруга 1980 года рождения и двух их сыновей 2005 и 2008 годов рождения с множественными колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего". По предварительным данным, мужчина убил супругу и детей, после чего покончил с собой.

"Женщина, буквально умирая, позвонила в скорую помощь и сообщила о том, что ее супруг нанес ножевые множественные ножевые ранения ей и детям", — рассказала Евдокимова. Она отметила, что в пользу версии о виновности мужчины говорит и тот факт, что окна и двери дома были закрыты изнутри. Тела детей были обнаружены в спальне.

"Семья не состояла на учетах, положительно характеризовалась, к административной ответственности родители не привлекались, не злоупотребляли спиртными напитками. Обычная нормальная семья. Следствию предстоит выяснить мотив", — подчеркнула собеседница агентства.