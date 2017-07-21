Решение об отклонении прошения Пичугина не окончательное, заявили в СПЧ

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Решение комиссии по помилованию Оренбургской области, отклонившей прошение экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, неокончательное, носит рекомендательный характер, полномочия по осуществлению помилования принадлежат только главе государства, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Решение региональной комиссии по помилованию не является окончательным, поскольку полномочия по осуществлению помилования принадлежат только главе государства. Все решения других инстанций, которые рассматривают ходатайства, носят исключительно рекомендательный характер", — сообщил Федотов.

"После региональной комиссии прошение рассматривает комиссия по вопросам помилования при президенте РФ и только после этого решение принимается главой государства", — добавил глава СПЧ.

Ранее Пичугин, отбывающий пожизненное наказание за организацию убийств и покушений на убийства, подал прошение о помиловании. Комиссия по вопросам помилования Оренбургской области в пятницу отклонила прошение.