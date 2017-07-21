Жительница Марий Эл погибла от удара молнии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели 44-летней женщины в результате удара молнии в Волжском районе Марий Эл, сообщает СУСК по республике.

По предварительным данным, в пятницу жители одной из деревень пережидали дождь под деревом на обочине дороги в Волжском районе. По информации СУСК, "около 6 часов в дерево ударила молния, в результате женщина погибла, один мужчина доставлен в реанимацию, второму оказана амбулаторная медицинская помощь, третий мужчина не пострадал".

"По данному факту следственным отделом по г. Волжск следственного управления СК РФ по Республике Марий Эл проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По информации ГУМЧС по Марий Эл, "в результате прохождения грозового фронта возле деревни Петъялы Волжского района произошел разряд молнии около остановки, вблизи которой находились люди". "В результате женщина 1972 года рождения погибла, мужчина 1954 года рождения доставлен в реанимацию Волжской центральной городской больницы", — уточняется в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, в одном из домов на улице Осипенко в городе Волжск произошел пожар, причиной которого, по предварительной версии, "послужила шаровая молния, ударившая в чердак дома". Супруги, проживающие в этом доме, быстро покинули помещение и сообщили о возгорании в пожарную охрану. В результате пожара повреждено чердачное помещение и потолок в комнате на втором этаже. Пожарные предотвратили угрозу распространения пламени на первый этаж дома.

ГУМЧС, ссылаясь на данные Марийского ЦГМС – филиала ФГБУ "Верхне — Волжское УГМС", сообщает, что в пятницу по республике ожидаются грозы, град, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду.