Житель Смоленска сжег жену, показывая ей цирковой трюк

БРЯНСК, 21 июл — РИА Новости. Суд в Смоленске рассмотрит дело в отношении местного жителя, который сжег жену, показывая ей цирковой трюк, сообщает прокуратура региона.

"В Смоленской области направлено в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в причинении смерти по неосторожности во время показа циркового трюка", — говорится в сообщении.

По данным надзорного органа, трагедия произошла в апреле этого года. Муж в ходе семейного застолья со спиртным стал демонстрировать жене ранее увиденный цирковой трюк "выдувание огня изо рта".

Он набрал в рот горючую жидкость, поднес ко рту зажигалку и начал выдувать спирт на огонь, по неосторожности он попал на сидевшую напротив жену. Женщина получила сильные ожоги 90% поверхности тела, от которых скончалась в местной больнице.

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.