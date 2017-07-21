Комиссия отклонила прошение о помиловании Пичугина

УФА, 21 июл — РИА Новости. Комиссия по вопросам помилования Оренбургской области отклонила прошение о помиловании экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, сообщил РИА Новости представитель комиссии.

"Комиссия по вопросам помилования на территории Оренбургской области отклонила прошение о помиловании от экс-главы службы безопасности Алексея Пичугина", — сообщил РИА Новости представитель комиссии.

Ранее Пичугин, отбывающий пожизненное наказание за организацию убийств и покушений на убийства, подал прошение о помиловании. Кроме того, президентский Совет по правам человека (СПЧ) направил губернатору Оренбургской области Юрию Бергу письмо с просьбой поддержать прошение о помиловании Пичугина.

В отношении Пичугина было возбуждено два уголовных дела: по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому он в 2005 году на основании обвинительного вердикта присяжных получил 20 лет колонии, а по второму в 2007 году был приговорен к пожизненному заключению.

В начале этого года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Пичугину 7,8 тысячи евро в качестве компенсации за моральный ущерб и 7,5 тысячи евро за материальные издержки. Суд признал обоснованной жалобу Пичугина на несоблюдение презумпции невиновности и нарушения при снятии и изучении свидетельских показаний местными судами.