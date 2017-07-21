Москалькова считает отказ "ВИМ-Авиа" беременной женщине незаконным

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Действия сотрудников, не пустивших на борт самолета беременную женщину, незаконны, авиакомпания должна возместить причиненный ущерб; при этом было бы уместно регламентировать подобные ситуации, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Следственный комитет РФ в настоящее время проверяет информацию СМИ о сотрудниках авиакомпании "ВИМ-Авиа", не пустивших на борт самолета беременную женщину с двумя детьми. По данным СМИ, инцидент произошел в московском аэропорту Домодедово. Сообщается, что сотрудники авиакомпании якобы испугались, что находящаяся на позднем сроке беременности женщина может родить во время восьмичасового перелета в Благовещенск.

Омбудсмен отметила, что такие вопросы было бы уместно нормативно регулировать. "И в правилах перевозки, и в кодексе воздушном можно было бы оговорить ситуации, при которых вправе транспортная компания отказать в перевозке. Но поскольку таких оговорок в сегодняшних нормативных актах нет, то действия авиакомпании незаконны, она должна возместить вред, причиненный этой семье", — заявила Москалькова журналистам в пятницу.

Она уточнила, что в правилах перевозки уже содержится ряд ограничений: например, человек в состоянии опьянения может быть не допущен на борт, в аналогичной ситуации может оказаться и человек, страдающий инфекционным заболеванием, которое можно распознать по внешним признакам.

"Есть необходимость вносить такие изменения и максимально доводить до сведения людей", — добавила Москалькова.