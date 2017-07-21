В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складе с продуктами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. В Екатеринбурге потушили крупный пожар на складе продуктов питания, сообщает в пятницу ГУ МЧС по Свердловской области.
"Пожар на складе в Екатеринбурге потушен. Пожарные защитили от огня соседний склад, вплотную примыкающий к горящему. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров", — уточняет ведомство.
По информации ГУ МЧС, пострадавших в результате ЧП нет. До прибытия пожарных из ангара самостоятельно эвакуировались 20 человек. Сейчас ведется проливка помещения и разборка завалов.