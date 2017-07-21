Суд арестовал еще одного фигуранта дела Шакро Молодого

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Лефортовский суд в пятницу заключил под стражу бывшего сотрудника ГУМВД Москвы Дениса Богородецкого, которого следствие считает посредником при передаче взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) за освобождение его помощника, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя ФСБ удовлетворить — избрать в отношении Богородецкого меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья.

Под стражей по этому делу уже находятся глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его зам Александр Ламонов и первый замначальника столичного главка СК РФ Денис Никандров. По мнению следствия, они взяли от Калашова 500 тысяч евро, пообещав облегчить обвинение Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и вызволить его из СИЗО.